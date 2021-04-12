Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук подшутил над советом Оли Фреймут

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук не смог пройти мимо нового совета от Оли Фреймут. Все дело в том, что красотка обожает рассказывать украинцам правила этикета, давая различные советы на разные ситуации. В последнем ролике Оля решила показать, как правильно чесаться среди людей.

"Можно ли чесаться среди людей. Серия 3", - подписал Владимир ролик.

В первой части Оля рассказала, что нужно делать подобные действия только там, где никто не видит. Во второй части Владимир решил с женой и друзьями показать, как это происходит. Мужчина взял рюкзак и ушел к лесу, где и чесался.

Фанаты посмотрели ролик более 17 тысяч раз и написали комментарии:

"Рубрика топ", "Тогда и чесаться перехочешь", "А вот и видение Остапчука", "Браво", "Ты лучший", "Это шедевр", "Так уже и чесотка пройдет, пока я найду то место без людей", "Оскара!!!!! Я вас обожаю. Смеялась так долго, что аж слезы пошли"

Мы писали, что известный украинский ведущий Владимир Остапчук повеселил новой пародией на советы своей коллеги Ольги Фреймут по правильному этикету.

Недавно любительница хороших манер Фреймут решила продемонстрировать украинкам, как правильно пить из бокала. На своей странице в Инстаграм Остапчук опубликовал видео, в котором высмеял этот урок этикета.

Напомним, Остапчук с женой укатили из Киева и показали, как надо кайфовать

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