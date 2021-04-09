Новая супруга телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк показала, как отразился на ней брак

Как пишет Politeka.net, Владимир с Кристиной расписался совсем недавно - в 2020 году. Парочка постоянно радует своих фанатов кадрами личной жизни, ничего не скрывая.

В этот раз на страничке Кристины появилось совместное фото с Владимиром в автомобиле. Девушка решила наглядно показать, как отразилась семейная жизнь с Остапчуком. Красотка в этот раз сделала акцент на морщинах - главной заслуге супруга.

"Хочу пожелать, чтобы у каждой девушки было много морщинок вокруг глаз от смеха и счастья!!!! Морщинки убрать можно, а вот унылость и грусть сложнее! Так что улыбайтесь, милые дамы!!!

А спонсор моих морщинок мой Владимир Остапчук и наш позитивный vibe", - написала Кристина под фото.

Фанаты сразу начали обсуждать публикацию:

"Какие красивые", "Блин, крутое фото", "Какая вы красивая пара", "С таким мужчиной и в огонь и в воду", "Милахи", "Очень шикарное фото", "какое хорошее фото)...вы даже похожи здесь друг на друга))", "Очень красивая и позитивная пара!!! Вы две половинки", "Вы такая самодостаточная, это так круто, вы гармоничная как сама по себе, так и с мужчиной. Вы образец женщины, к которому хочется стремиться. Вдохновляете, нравится ваша искренность и прямолинейность".

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