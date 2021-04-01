Известный украинский ведущий Владимир Остапчук после потери в своей семье рассказал о том, как изменилось его отношение к жизни

Как пишет Politeka.net, шоумен поделился новым постом в своем Инстаграм. Как известно, ранее на этой неделе он потерял одну из своих бабушек. Судя по всему, эта трагедия заставила Остапчука серьезно задуматься о своей жизни.

«Прожигайте эту жизнь. Да-да, именно здесь и сейчас. Нет никакого вчера и завтра, мы только тут. Скажите любимому человеку то, что всегда боялись сказать. Обнимите родных, даже за сотни километров. Позвоните маме, но лучше не по телефону, а сразу в двери. Смотрите смело и искренне, с улыбкой и обожанием. Жизнь слишком коротка, чтобы жалеть о том, что не успел совершить», - написал ведущий.

Он добавил, что хотя ему и пришлось пережить большую боль, сейчас он благодарен за все положительные моменты.

«Я пишу эти строки, увидев много боли и грусти в глазах своей семьи за последние недели. Но я пишу это с чувством благодарности и ощущением того, что прожитый день уже никогда не повторится… Поэтому живите/горите/прожигайте эту жизнь», - призвал Остапчук.

Этот пост он сопроводил трогательным видео со своей свадьбы с Кристиной Горняк. На кадрах пара танцует на своем празднике, а на заднем фоне гостей веселит Верка Сердючка.

«Боже, какая красивая пара! А где аплодисменты?», - произносит артистка.

Видео получилось очень душевным и романтичным.

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