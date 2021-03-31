Брак ведущего шоу "Маска" Владимира Остапчука и его экс-возлюбленной Елены Войченко продлился 13 лет и закончился полным фиаско

Шоумена, женившегося во второй раз менее, чем через полгода после расставания с Войченко, часто критикуют в Сети. Пользователи с энтузиазмом следят за событиями в его жизни, постоянно расспрашивая о бывшей семье.

Как передает Politeka.net, 36-летний Владимир удивил откровенным ответом на личный вопрос, которым поделился в "сториз" в Инстаграм.

"Благодарны ли бывшей жене за любовь и поддержку и остались ли чувства к ней?", - поинтересовались у него.

Остапчук раскрыл нюансы непростых отношений с бывшей. Особенно на ситуацию влияет "дележка" детей - у пары 7-летняя дочка Эмилия и 2-летний сын Эван-Александр.

"У меня смешанное к ней отношение. С одной стороны я ей безумно благодарен за наших прекрасных деток и годы вместе, с другой - совершенно не понимаю желания ограничить мое участие в воспитании детей, и вся эта публичная канитель "Я пойду на все каналы, Вова". Это навредит, в первую очередь, детям. Благоразумия и любви нам всем", - разоткровенничался шоумен.

Ранее мы рассказывали о том, что Войченко одной из причин развода называла постоянные измены мужа. Также обвиняла в том, что он не помогает ей с детьми в финансовом плане. Владимир, в свою очередь, опроверг все обвинения, показыв в Сети банковские выписки с суммами, отправленными на счет Елены.

Напомним, что обиженная экс-жена Остапчука выдала позорную деталь, какой из него отец: "14 секунд для..."