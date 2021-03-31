Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука объяснила, почему не поехала с мужем на похороны его бабушки

30 марта Остапчук сообщил о большом горе в своей семье: ушла из жизни одна из его бабушек. Шоумен тут же отправился в родную Умань, чтобы проводить ее в последний путь. Однако, его жена, Кристина Горняк, с ним не поехала. Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм она объяснила, почему так поступила.

«Владимира я поддерживала всю неделю, когда его бабушка по папе была при смерти. И вчера, когда ее не стало, тоже. Не поехала, так как не видела ее никогда и, думаю, была бы там лишней», - ответила Горняк на вопрос, который задал ей в Инстаграм один из подписчиков.

Она пояснила, что считает это семейным событием. Жена ведущего добавила, что поговорила с родственниками мужа по телефону и выразила свои соболезнования.

«Но не думаю, что обязана придерживаться траура в данном случае, либо быть на похоронах. Также считаю, что может сделать Вова если уйдет в мир иной моя бабушка», - заявила Горняк.

Отметим, что бабушка Остапчука перенесла инсульт, она упала и разбила голову. Тогда ее забрали к себе родители ведущего. Однако, позже стало известно о ее смерти.

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