Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука раскрыла, планируют ли они с мужем детей
Как известно, у Владимира уже есть двое детей от предыдущего брака – дочь Эмилия и сын Эван. А вот у его новой жены, Кристины Горняк, своих детей еще нет. Тем не менее вопрос пополнения в их семье постоянно вызывает интерес у общественности. Как пишет Politeka.net, на этот раз Кристина ответила на него в своем Инстаграм.
Так, у девушки поинтересовались, скольких детей она хотела бы завести.
На это Горняк откровенно призналась, что не задавалась таким вопросом. В то же время, она подчеркнула, что они с Остапчуком мечтают об общих детях.
«Честно скажу, что я об этом не думала! Мы хотим детей, хотим и будут у нас здоровые детки и этом самое важное! А остальное время покажет!», - написала она.
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Судя по всему, в этом вопросе пара настроена весьма серьезно.
Ранее мы писали, что Кристина показала свое «подкорректированное» лицо. Так, на кадрах Горняк появилась с огромными «накачанными» губами, гигантскими скулами и тонким носом.
Впрочем, переживать за внешность жены ведущего не стоит, ведь это была всего лишь маска для соцсети.
Напомним, жена Остапчука ошарашила видом с раздутыми губами и скулами: "Новая я? Муж, как тебе?".
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