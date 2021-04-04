Кристина Горняк, новая жена ведущего Владимира Остапчука, всколыхнула публику уникальными кадрами

Как передает Politeka.net, 34-летняя девушка опубликовала у себя в Инстаграм архивные фото со своей мамой Надеждой. Кристина трогательно поздравила родительницу с днем рождения.

"Моя самая родная Мамочка, сегодня все слова только для Тебя!!!❤️ Мы с тобой прошли в нашей жизни очень многое, от ссор до самых трепетных ощущений и любви, но с годами я осознала, что в любые моменты моей жизни ты была рядом, и крепко держав за руку, поддерживала! Ты подарила мне жизнь и я сильно тебя за это благодарю!", - не сдержала эмоций жена Остапчука.

На одном из кадров, Кристина предстала совсем еще крошкой на руках у мамы. Невооруженным глазом заметно, как сильно она похожа сейчас на нее, тогдашнюю, - те же овал лица, нос, губы и даже глаза.

Также Горняк поделилась несколькими фото с родителями, сделанными во время свадьбы с Остапчуком. Сейчас ее мама-блондинка выглядит полнее, чем в молодости, со стильной короткой стрижкой.

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"Будь счастлива и всегда такая активная, ты пример для многих! Я очень тебя люблю, моя самая лучшая Мамочка в мире!!!!❤️", - призналась девушка.

Одним из первых пост прокомментировал зять Надежды. "С именинницей 😍", - написал Остапчук.

Остальные пользователи также присоеднились к обсуждению:

"Уверена, что мама гордится такой дочкой! ❤️ Здоровья ей и много радостных эмоций! 🥳"

"Тетя Надя❤️❤️❤️"

"Поздравляю! Мама у вас просто прелесть"

"Папа похож на Вовку😮"

"Поздравляю 👏🎊🎂 вы так с мамой похожи. Сразу видно, какой вы будете через 20 лет.😍"

Напомним, что Остапчук взбесил украинцев, появившись на сцене шоу "Маска" без одежды: "Это уже слишком, не позорьтесь"

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