Известный эпатажный телеведущий гипершоу "Маска" Владимир Остапчук появился перед поклонниками в банном халате над кроватью с бутылкой шампанского в руке

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Владимир Остапчук решил удивить украинцев, он разместил фото на котором завис над кроватью в прыжке с бутылкой шампанского. Свое фото Владимир подписал так:

"Бесшабашный weekend. Обожаю спонтанные выходки, поездки "а давайте", сумасшедшие поступки (в рамках закона) и прочие шалости😎. Идеальное место почувствовать себя иностранцем в родном Киеве - провести выходные в отеле. Центр города, потрясающий вид из окна, отдельный номер для романтического ужина - ну круто же👏", - рассказал Владимир.

Как известно из его сторис он решил сделать сюрприз своей жене Кристине Горняк, и отправился в небольшое путешествие в рамках столицы.

Также Владимир пообещал подарок тому, кто расскажет самую интересную историю, "бесшабашный поступок" в его жизни.