Известный эпатажный телеведущий гипершоу "Маска" Владимир Остапчук появился перед поклонниками в банном халате над кроватью с бутылкой шампанского в руке

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Владимир Остапчук решил удивить украинцев, он разместил фото на котором завис над кроватью в прыжке с бутылкой шампанского. Свое фото Владимир подписал так:

"Бесшабашный weekend. Обожаю спонтанные выходки, поездки "а давайте", сумасшедшие поступки (в рамках закона) и прочие шалости😎. Идеальное место почувствовать себя иностранцем в родном Киеве - провести выходные в отеле. Центр города, потрясающий вид из окна, отдельный номер для романтического ужина - ну круто же👏", - рассказал Владимир.

Как известно из его сторис он решил сделать сюрприз своей жене Кристине Горняк, и отправился в небольшое путешествие в рамках столицы.

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Также Владимир пообещал подарок тому, кто расскажет самую интересную историю, "бесшабашный поступок" в его жизни.

Поклонники сразу откликнулись и стали рассказывать Владимиру свои истории:

"Спонтанно поехала в Харьков, спонтанно вышла замуж, и осталась жить в этом городе", "Зачёт.. прикольно 👏🔥", "Молодці, так живуть вільні люди🔥", "Ну ничего себе 🔥какое крутое фото 😍", "Самый необдуманный поступок поехать за 60км за город в село, а я на 40-й неделе беременности своими двойняшками! И тут неожиданно здрасьте привет схватки 😱, муж еще в жизни так быстро не ездил, спасибо полиции, хотели остановить за превышение, но когда поняли что и как, сопроводили! В итоге все отлично, я еще пару дней отходила😂😂😂но адреналина дозу получили, особенно муж", - написали поклонники.

Напомним, что Остапчук взбесил украинцев, появившись на сцене шоу "Маска" без одежды: "Это уже слишком, не позорьтесь"

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