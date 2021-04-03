Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Владимир Остапчук решил удивить украинцев, он разместил фото на котором завис над кроватью в прыжке с бутылкой шампанского. Свое фото Владимир подписал так:
"Бесшабашный weekend. Обожаю спонтанные выходки, поездки "а давайте", сумасшедшие поступки (в рамках закона) и прочие шалости😎. Идеальное место почувствовать себя иностранцем в родном Киеве - провести выходные в отеле. Центр города, потрясающий вид из окна, отдельный номер для романтического ужина - ну круто же👏", - рассказал Владимир.
Как известно из его сторис он решил сделать сюрприз своей жене Кристине Горняк, и отправился в небольшое путешествие в рамках столицы.
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Также Владимир пообещал подарок тому, кто расскажет самую интересную историю, "бесшабашный поступок" в его жизни.
Поклонники сразу откликнулись и стали рассказывать Владимиру свои истории:
"Спонтанно поехала в Харьков, спонтанно вышла замуж, и осталась жить в этом городе", "Зачёт.. прикольно 👏🔥", "Молодці, так живуть вільні люди🔥", "Ну ничего себе 🔥какое крутое фото 😍", "Самый необдуманный поступок поехать за 60км за город в село, а я на 40-й неделе беременности своими двойняшками! И тут неожиданно здрасьте привет схватки 😱, муж еще в жизни так быстро не ездил, спасибо полиции, хотели остановить за превышение, но когда поняли что и как, сопроводили! В итоге все отлично, я еще пару дней отходила😂😂😂но адреналина дозу получили, особенно муж", - написали поклонники.
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