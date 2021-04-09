Шоу, ставшее мега популярным "Маска" приближается к завершению, звездные детективы и участники продолжают держать интригу, однако случаются и забавные моменты, например Остапчук раздел Винника в одном из последних выпусков

Как передает Politeka.net, в Инстаграм-паблике разместили небольшой ролик, на котором известный ведущий Владимир Остапчук представляя Винника заявил, что раздел его.

А произошло вот что, Владимир Остапчук в последнем выпуске шоу выступал в роли Терминатора, и, по всей видимости, одежду, - кожаные штаны и куртку, Остапчук "одолжил" у своего коллеги Олега Винника.

"Я раздел тебя, сегодня, Олег!", - заявил Остапчук, расхвалив Винника. "Самый желанный певец Украины, и человек, который отдал мне свою одежду!"

Настя Каменских, которая сидела рядом с Олегом Винником даже завизжала от восторга, а Олег поднялся, направив оба указательные пальца на Остапчука и сказал:

"Такое может произойти только у нас на Маске!", - произнес певец.

Авторы паблика обещаю зрителям еще больше сюрпризов и трогательных моментов. Известно, что шоу транслируют каждую субботу. В ближайшую субботу состоится большой финал шоу.

Поклонники обожают Олега Винника не упустили возможность прокомментировать фото своего любимца: "Обожаю Винника такой милашка😍😍😍😍😍❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥мужчина красавчик👄👄👄👄👄", "Не только УКРАИНЫ...", "👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏", "Договорились жду суботу 👉🤝👍❤️🤞✊", - написали фанаты.

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