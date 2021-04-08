Эпатажная певица Оля Полякова пожаловалась на украинцев своим коллегам по шоу "Маска", и прямо съемках решила показать, кто встал на ее защиту

Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм Оля Полякова решила поставить все точки над "і", рассказав украинцам все, что она думает о критике в ее сторону. Оля сняла видео вместе с DZIDZIO и Винником, которые стали на ее защиту.

"Дорогие мои, - начала свою речь Полякова. - Ну что вы прицепились к моим волосам. Ну это же моя кухня и мне эти волосы есть!", - пожаловалась на подписчиков знаменитость.

В сторис, слева от Поляковой "ворвался с кулаками" DZIDZIO. Он завил: "Ше раз ви мені згадаєте про ті "волоси", по сраці дістанете!"

Певец и звездный детектив на шоу "Маска" Олег Винник присоединился к "защите": "А я проти... волоси пахнуть весною... Це найголовніше, що має бути!"

DZIDZIO добавил: "Ви не маєте свого волосся? Шо ви вчепились за її волосся?"

Певица подытожила: "Вот так!!! Поняли, какие у меня защитники, так что смотрите, больше фигню мне не пишите!!!"

Стоит сказать, что Полякова вместе с коллегами обращалась к поклонникам в шуточной манере, веселясь и эпатируя поклонников своим поведением.

Видимо речь идет о критике со стороны поклонников на пост о блинчиках, где Оля готовит с распущенными волосами.

После "гневного" обращения к украинцам Оля показала крупным планом свои губки, под трек "Вот он, настоящий пельмень", покатывая DZIDZIO на руках. Тот увалился без стеснения на колени к знаменитости, высунув набок язык.

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