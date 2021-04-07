Известная украинская певица Оля Полякова показала себя, попав в неприятную ситуацию
Как пишет Politeka.net, эффектная суперблондинка постоянно впечатляет украинцев своим творчеством и красотой. А ножкам Оли может позавидовать каждая девушка, ведь их идеальность завораживает.
В этот раз Оля решила показать себя в прямом эфире, когда проводила программу "Оля +" с Натальей Холоденко, одним из самых известных украинских психологов. Красотка сидела перед камерой в наряде с небольшим декольте. В начале записи Полякова поняла, что застряло что-то в зубах и сразу решила это исправить ногтями.
"О, Боже, у меня что-то в зубах", - сказала Оля.
"Наташа! Это было что-то!!! Супер-мотивирующий, нереально полезный разговор! Мы придумали столько крутых идей для бизнеса, я аж сама вдохновилась!!! Вдохновилась настолько, что придумала как помочь молодому бизнесу раскрутиться, но об этом расскажу уже завтра", - написала Полякова под видео.
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Фанаты посмотрели видео более 180 тысяч раз и написали комментарии:
"Косметика смотриться красиво . Бархатное лицо ....супер", "Благодарю. Вы очень помогаете, очень", "Девчоки, вы крутые", "Как приятно смотреть и восхищаться красотой", "Спасибо, крутой эфир", "Не смотрел, но лайк", "Спасибо! Крутой эфир! Обожаю Вас двоих!", "Ждем правда - или действие"
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