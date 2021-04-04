Певица Ольга Полякова расплакалась во время эфира шоу "Маска"
Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились на Instagram-страничке проекта (чтобы посмотреть - доскролльте страничку до конца)
Телешоу уже выходит на финишную прямую - до финала осталось всего два выпуска.
"Наш звездный детектив Оля Полякова очень расстроена, что мы так быстро приближаемся к финалу. Однако впереди еще два фантастических эфиры, которые надолго вам запомнятся", - говорится в сообщении.
Поклонники шоу также немного расстроились вместе со звездным детективом. Многие из них выразили надежду, что сразу после окончания шоу, выйдет его второй сезон.
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"Да, очень жаль, что скоро финал", "Очень хорошие и заводные детективы, делайте второй заход маски с этими же детективами", "Олечка, сейчас всем не до смеха...Но надеемся на второй сезон...", А 2 сезон будет? Оставьте в 2 сезоне Данилко", - писали украинцы в комментариях под видео.
Напомним, Кароль и Полякова впервые увиделись после скандала с "плакальщицей", произошло неожиданное: "Развернулась и...".
Как сообщала Politeka, 16-летняя дочь Поляковой устроила недетскую фотосессию в бикини, затмив даже маму: "Горячая штучка".
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