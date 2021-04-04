Певица Ольга Полякова расплакалась во время эфира шоу "Маска"

Как передает Politeka.net, соответственные кадры появились на Instagram-страничке проекта (чтобы посмотреть - доскролльте страничку до конца)



Телешоу уже выходит на финишную прямую - до финала осталось всего два выпуска.

"Наш звездный детектив Оля Полякова очень расстроена, что мы так быстро приближаемся к финалу. Однако впереди еще два фантастических эфиры, которые надолго вам запомнятся", - говорится в сообщении.

Поклонники шоу также немного расстроились вместе со звездным детективом. Многие из них выразили надежду, что сразу после окончания шоу, выйдет его второй сезон.

"Да, очень жаль, что скоро финал", "Очень хорошие и заводные детективы, делайте второй заход маски с этими же детективами", "Олечка, сейчас всем не до смеха...Но надеемся на второй сезон...", А 2 сезон будет? Оставьте в 2 сезоне Данилко", - писали украинцы в комментариях под видео.

Напомним, Кароль и Полякова впервые увиделись после скандала с "плакальщицей", произошло неожиданное: "Развернулась и...".

Как сообщала Politeka, 16-летняя дочь Поляковой устроила недетскую фотосессию в бикини, затмив даже маму: "Горячая штучка".

Также Politeka писала, Полностью раздетая Оля Полякова устроила релакс, наплевав на скромность: "Мы красивые по-любасу".



