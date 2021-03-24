Украинская певица Оля Полякова похвасталась новыми кадрами своего отдыха

Как передает Politeka.net, Оля Полякова, пока в Киеве локдаун, решила отправиться в более приятное место и улетела в теплые края. Звезда показала, что отпуск она проводит со своей старшей дочкой, 16-летней Машей.

Полякова похвасталась фигурой рядом с дочкой на шезлонгах. "Мы красивые по-любасу", - говорит артистка дочке.

На кадрах они запечатлены в оригинальных черных купальниках с глубоким декольте. Можно заметить, что как мама, так и дочь могут похвастаться отличной формой. Похоже, что регулярные занятия спортом и правильное питание приносят свои плоды.

После пляжа Поляковы отправились в крытый бассейн с гидромассажем. Само помещение в восточном стиле выглядело довольно атмосферно. А приглушенный свет дополнительно способствовал релаксу.

Там Ольга, похоже решила уже полностью расслабиться и блеснула формами без купальника. При этом она также дала отдохнуть своей коже от косметики. Полякова запечатлена без макияжа, но от этого 37-лентяя артистка не стала выглядеть хуже.

Как известно, у Оли Поляковой две дочери. В 2005 году на свет появилась Маша, в 2011 году – Алиса.

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