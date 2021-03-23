Эпатажная певица Оля Полякова, отправившаяся недавно на очередной отдых, показала идеалньый пресс

После рождения второй дочери ранее звезда даже пожаловалась: она не может сбросить лишнее. Однако после певица взяла себя в руки, собралась, изменила питание и режим тренировок. Преображение не заставило себя ждать. Длинноногая звезда в коротких платьях может покорить любого своей внешностью и идеальной фигурой.

Получить ее не так просто, ведь даже в отпуске звезда не отказывается от тренировок. Как видно в разделе Стори, Ольга хорошо проводит время. А также заодно и тренируется. Демонстрация ее пресса не оставит равнодушными фанатов – мама двух дочек выглядит и правда роскошно. Так и хочется написать"Учитесь!" - ведь звезда является реалньым примером того, как можно усердием преобразить себя.

«Я могу разбудить свою дочь Машу в девять утра, например, как я сделала в последний день ее летних каникул, и мы с удовольствием пробежали семь километров по Мариинскому парку. Зарядились энергией, провели время, как мама и дочка», - рассказывала в интервью звезда ранее.

Модно также отметить, что Ольга часто бегает, делает упор на ноги и готовит дома сама. Ольга не ест такие продукты, как: хлеб, сахар, белый рис, все злаки с крахмалом и глютеном, все жареное, копченое и соленое. Также под запретом находится фаст-фуд, сладости и майонез.

В предыдущих "сториз" Полякова рассекретила, с кем отправилась отдыхать, представ в гостиничном номере со старшей дочкой Машей. И мама, и девочка стояли перед зеркалом, как солдатики, выпрямив спину и опустив руки по швам, обе в солнцезащитных очках. Оля была в золотистом лифе от купальника и джинсовых мини-шортиках. А ее дочь в лиловом купальнике и черных лосинах.

"На пляж", - коротко подписала Полякова, добавив смеющийся смайлик.

Напомним, безбашенная Оля Полякова напугала новым лицом, переборщив с эпатажем: "Мяу!"