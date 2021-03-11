Украинская певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина произвели фурор совместным фото

Снимком Ефросинина поделилась на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

«Когда подруга в гостях села напротив твоего мужа», - подписала фото телеведущая.

На фото Полякова позирует с огромным декольте, которое обнажает ее пышные прелести, а рядом сидит Ефросинина и смотрит на бюст Ольги.

«Не думала, что Оля так сильно верит», - отреагировала на пост Даша Астафьева.

Снимок активно комментируют пользователи Сети. Отметим, фолловеры Ефросининой распознали отсылку к знаменитому фото с Софи Лорен, которое было сделано в 1957 году на вечеринке, организованной кинокомпанией Paramount в честь юной, но очень талантливой Софи Лорен, которой на тот момент было всего 23 года.



«Маша, ей до вас очень далеко. Тем более, что это уже видно, не натуральное», «Больше не подруга», «Прям как Софи Лорен смотрит на декольте Джейн Менсфилд», «Видно, что Оля не испытывает недостатка в носках», «Блин, какие смешные», «Шикарный кадр», "Когда простенькое платЮшко в горох сделало богатое люриксовое платье цвета малахит", "Ангел и демон", - пишут в комментариях.

Напомним, модница Ефросинина обтянула талию сверкающим нарядом, впечатлив фигурой: "Ну куколка же".

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Также Politeka писала, что скромница Ефросинина спустила платьице и дала урок соблазнения: «Маша, вы кайф…».