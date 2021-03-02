Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала о своей проблеме

Как сообщает Politeka.net, откровением артистка поделилась на своей странице в Инстаграм.

«Знаете, что самое сложное для меня, когда я возвращаюсь домой поздно? Не смыть это [макияж], хотя я сейчас смывать это буду почти час, не угрызения совести, что я не уложила спать ребенка, потому что папка так ему читает сказки, что малой вырубается быстрее, чем когда читаю я… Это, ребятки - не пожрать! Я такая голодная!» - рассказала телеведущая.

Ефросинина объяснила, почему не может позволить себе поздний ужин.

«Не знаю, как у вас, но если я поем на ночь, к утру я пухлый хрюн с прыщом на лбу. Моему организму подавай много еды днем. Но за ночные зажоры он мстит беспощадно!» - рассказала она.

Напомним, ранее Ефросинина рассказала, что сильно переживала, когда ее 17-летняя дочь Нана уезжала учиться в Канаду. Произошло это не так давно, и Ефросининой до сих пор тяжело с этим смириться.

Ведущая рассказала, что сама Нана и ее отец начали подготавливать ее к отъезду за несколько лет. Впрочем, это не особо помогло, ведь у матери до сих пор перед глазами момент, когда ее дочь с чемоданами в одиночку идет к терминалу аэропорта.

Напомним, модница Ефросинина обтянула талию сверкающим нарядом, впечатлив фигурой: "Ну куколка же".

Как сообщала Politeka, Ефросинина кардинально сменила имидж, сразив наповал признанием: «Макс Барских в моей…».

Также Politeka писала, что скромница Ефросинина спустила платьице и дала урок соблазнения: «Маша, вы кайф…».