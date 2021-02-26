Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина впечатлила фигурой в ярком образе

Как сообщает Politeka.net, ведущая поделилась постом в своем Инстаграм накануне выхода нового выпуска шоу «Лига смеха», в котором она принимала участие.

Так, Ефросинина поделилась своим волнением насчет предстоящего появления на шоу.

«Сегодня вечером мне будет не секси. Ну, в смысле, сегодня второй выпуск Лиги смеха. А это значит, что новые пять команд, пришедших играть в #БитваТитанов , тоже будут выбирать себе тренера…», - написала ведущая.

Она также показала, в каком наряде собирается на шоу. Стоит отметить, что образ Ефросининой получился очень эффектным. Так, ведущая выбрала стильные желтые брюки свободного кроя, а также черную водолазку из блестящей ткани. Наряд выгодно обтянул фигуру ведущей, подчеркнув ее стройную талию.

На фото Ефросинина уверенно позирует, засунув руки в карманы брюк.

В комментариях к посту успела отметиться Даша Астафьева, которая написала: «Скучания по тебе».

Поклонники ведущей также не смогли пройти мимо ее поста.

«Вы чудо», «Ааай, какая Ефросинина», «Маша, вы классная, вы мой идеал», «Маша, ваш лук просто шикарный! Ну просто эталон стиля», «Ну куколка же», - пишут люди.

Напомним, что 17-летняя дочь Маши Ефросининой выросла и затмила красотой знаменитую маму: "Необыкновенная девочка…".

Как сообщала Politeka, скромница Ефросинина спустила платьице и дала урок соблазнения: «Маша, вы кайф…».

Также Politeka писала, что переболевшая COVID-19 Ефросинина борется с новой бедой, надежды не оправдались: "Разбилась вдребезги...".