Повзрослевшая дочь телеведущей Маши Ефросининой приковала взгляды поклонников, Нана красотулька

Известная телеведущая Маша Ефросинина показала повзрослевшую дочь Нану, которой сегодня 16 февраля исполняется 17 лет. Свои поздравления Маша разместила в сети Instgaram на своей странице и в сторис. Об этом пишет Politeka.net.

"Моя Нана, ты самая необыкновенная девочка на свете!!! С Днём Рождения, мой ангел 💜", - написала знаменитая телеведущая.

Знаменитость разместила пост с фотографией, на которой девушка с мамой позируют в летних рубашках, а также девушка с цветком гвоздики.

"Ух какая красотаааа.. ❤️❤️❤️❤️, лёгкой дороги в жизни!", "Вы как две капли воды😍", "Красотку с днём рождения! Папина копия😍", "Нана ты прекрасна! Получай удовольствие от жизни ❤️", "У необыкновенной женщины - необыкновенные дети!!! ❤️ Желаем вашему ангелу обрести крылья и кайфовать от жизни😍❤️", "Дуже красива!", "Очень красивая! На папу похожа🔥", "Надзвичайно ніжні та красиві😍", "Ой, какие роскошные!!! много всего и супер классного Нане!❤️", "Яка, вона у вас красотка", - написали неравнодушные поклонники.

Нана и сама себя поздравила с днем рождения, разместив в сторис несколько своих фото:

Известно, что дочь Маши Ефросининой отправилась учиться в Канаду. Маша признавалась, что очень переживала расставание с дочерью, и знакомые даже думали, что она кого-то похоронила.

Однако теперь у Маши начался новый период развития творчества, как известно, Ефросинина подалась в тренеры "Лиги Смеха", несмотря на нещадную критику зрителей, продолжает упорно "шутить", демонстрируя насколько тонким чувством юмора она обладает.

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