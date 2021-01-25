Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала поклонникам свою маму

Совсем недавно Маша Ефросинина рассказала, что не может иметь детей, поэтому свою любовь телеведущая отдает маме Людмиле. Женщина празднует день рождения и Маша Ефросинина на своей странице в Instagram обратилась к ней с самыми теплыми словами, пишет Politeka.net.

Маша Ефросинина опубликовала яркие совместные снимки со своей мамой, где они обе, словно лучшие подружки, стоят рядом, прижавшись друг к дружке щеками. Мама телеведущей держала в руках маленького кудрявого питомца, который послушно прижался к груди хозяйки.

На снимке видно, насколько счастливые обе женщины от того, что они есть друг у друга. И Людмила, и Маша Ефросинина дарили широкие улыбки, а их глаза светились от радости. При этом и мама, и звездная дочь были одеты в одинаковые джинсовые сарафаны с контрастными лямками на плечах, под которые они подобрали простые белоснежные футболки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

"Мамулик, спасибо тебе, что я каждое мгновение своей жизни чувствую себя любимой девочкой! С Днём Рождения, моя самая прекрасная Людочка во Вселенной!",- пишет Маша Ефросинина своей маме.

Поклонники в своих комментариях тоже присоединились к поздравлениям, пожелав крепкого здоровья и долгих лет жизни, а также отметили большое сходство между мамой и дочкой и сделали приятные комплименты их внешности.

"Как вы похожи", "Вы просто как двойняшки, такие красавицы", "Какая у вас мамочка молодая!", "Красивые", "Какие вы красивые и ухоженные женщины!", "Вот на кого Вы похожи и никакой пластики", "Как сестрички", "Мама - нереальная женщина", "Одинаковые", "Космос!!!!",- написали фолловеры к публикации телеведущей. Также к поздравлениям примкнул и знаменитый Юрий Горбунов: "Людмила!!! Многая лита!!! Будьте счастливы и здоровы!!",- написал он.

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