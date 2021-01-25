Известная телеведущая Маша Ефросинина высмеяла судью "Танців з зірками" Екатерину Кухар и ее мужа Александра Стоянова
Как сообщает Politeka.net, она продолжает троллить украинских звезд, отдыхающих на курортах, ранее "жертвами" стали Настя Каменских, Дмитрий Монатик и Оля Полякова, которые проводят отпуск на Мальдивах. Теперь Маша Ефросинина выложила на своей странице в соцсети серию фото, посвященных семье танцоров.
Первым делом ведущая показала кадр, на котором Александр Стоянов поднял свою жену высоко в воздух, стоя по колено в море, Екатерина Кухар при этом вытянула ногу в балетной позиции. Ефросинина же вместе с мужем Тимуром Хромаевым отправилась на замерзшую речку и попыталась повторить трюк. Так любимый мужчина в теплой куртке и шапке вышел на лед и забросил веселую ведущую себе на плечи. Напоследок Маша добавила "фотожабу", на которой будто бы держит Тимура одной рукой на весу.
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"Стабильно зависть не мое", - подписала Ефросинина свою подборку.
Пользователи сети оценили шутку Маши и похвалили ее в комментариях, даже сама Екатерина Кухар не удержалась:
"Юмор по жизни- наше Всё!"; "Маша, обожаю! Как же это смешно"; "У вас не хуже"; "Зависть не мое" - это лучшее что я видела за последнее время, обожаю эти видео"; "чуть не уписалась. Ну нельзя же так смешить людей"; "С каждым разом всё оригинальнее 😎👌 скоро звёзды будут вас отмечать и мечтать на себя пародию получить от вас"; "Шедеврально!"; "Маша, Вы супер, непревзойденная шутница"; "Обожаю эту рубрику!😍👍 Как всё круто придумываете!❤️🔥"; "Браво. Вы сделали мой вечер"; "Главное, что лед выдержал)))"; "Один в один!"; "Там еще Никитюк на Мальдивах"; "То чувство когда Пародия превзошла оригинал".
Напомним, затроллившая Каменских с Монатиком Ефросинина переключилась на Полякову: "Новый тренд - купальник на пуховике..."
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