Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала о страшном диагнозе, который ей поставили врачи

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на аккаунт знаменитости в соцсети.

Так, Ефросинина предложила поклонникам задать ей интересующие их вопросы.

Одним из таких вопросов было то, правда ли, что врачи поставили ей диагноз бесплодие.

Телеведущая призналась, что это правда, а также рассказала эту историю более подробно.

"Мне было 22 года. К тому времени я уже три года как вела утреннее шоу. Три года, как вставала в 4.30, заканчивала университет и спала 3-4 часа в сутки. Мой цикл полностью исчез на полтора года от такого ритма жизни. Я набрала свои первые 10 кг. И получила приговор, что вряд ли когда-нибудь забеременею..." - рассказала Ефросинина.

Как известно, на данный момент украинская телеведущая вместе с мужем Тимуром Хромаевым воспитывает двух детей - 16-летнюю дочь Нану и 6-летнего сына Александра.

Ранее сообщалось, что недавно Ефросинина подхватила китайский вирус и перенесла его в легкой форме. Чтобы восстановить форму, звезда уже занимается в спортзале, хотя дается это тяжелее, чем обычно.

"Первая тренировка после выздоровления - это чертова жесть. Я будто банка с квашеными помидорами, и каждая помидорка весом с тонну", - описала свое состояние после занятий ведущая.

Напомним, растрепанная Ольга Полякова поразила внешним видом после пьянки с Машей Ефросининой и Плакидюк.

Также Politeka писала, что игривая Леся Никитюк покрутила декольте без лифчика перед носом Маши Ефросининой.

А еще Politeka сообщала, что соблазнительная Маша Ефросинина без лифчика показала, как сильно изменилась.