Ефросинина примерила образ MARUV появившись в латексе

Маша Ефросинина решила не унывать после жесткой критики в свой адрес. Телеведущая решила показать свое убойное чувство юмора, разместив небольшое видео в своем сторис на Instagram, пишет Politeka.net.

На видео Маша показала, как замерзла и танцует на морозе. После чего знаменитость очутилась в комнате в узком топике и латексных леггинсах, соблазнительно танцуя, и раздвигая ноги. При этом движения Ефросининой стесненные откровенным луком, произвели не совсем такой эффект, который видимо ожидала девушка. Свое видео телеведущая разместила не только в сторис Instagram, но и в TikTok.

Пользователи молодежной сети не стали лукавить с известной телеведущей, и назвали ее движения "танцем гинеколога экзорциста".

"Неожиданно!", "Ого, я аж кушать перестал", "Ждала когда штаны рэпнут", "Она танцует, как гинеколог экзорцист", "Уже все прошмандже тут", "Ще одна навчилася ноги розставляти", "Не ожидала, что в Маше таится столько "юмора", - написали пораженные тиктокеры.

Напомним, посоле того, как была объявлена новая команда тренеров в Лиге смеха, куда входит Маша Ефросинина, поклонники и зрители шоу просто-напросто затравили телеведущую, решив, что ей не место в юмористическом проекте.

Судя по многочисленным негативным комментариям, собравшаяся в этом сезоне компания не понравилась. Пользователи отмечают, что на месте судей оказались люди, не имеющие с юмором ничего общего.

Напомним, затравленная Ефросинина на "Лиге смеха" внезапно дала жесткий отпор: "Как же я мечтала...".

Ранее на портале Politeka рассказывали, что у перепуганной Маши Ефросининой сдали нервы на "Лиге смеха": "Мне кажется, мои меня убьют".

Также Pоliteka писала, что украинцы жестко разнесли обновленную "Лигу смеха", ополчившись против Ефросининой: "Каким боком она..."