Телеведущая и тренер "Лиги смеха" Маша Ефросинина огорошила откровением о новом недуге

Как передает Politeka.net, 41-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, рассказав о своей нежданной беде.

Как известно, Ефросинина недавно переболела ковидом. Однако, к сожалению звезды, надежды на то, что вирусы ее больше "не побеспокоят", не оправдались.

"Моя уверенность, что, переболев ковидом, можно забыть надолго про другие вирусы... разбилась вдребезги об сопли", - с горечью заявила Маша, сидя перед камерой с болезненным видом в теплом свитере.

Знаменитость подхватила, судя по всему ОРВИ. И принес эту "заразу" из садика ее сын.

"Честно, я думала, что переболев ковидом, я закрыла портал по болезням на ближайшие полгода... Есть у меня мужик, зовут его Александр... принес давече сопли, да, сынок? Сам нормально посопливил денечек и забыл об этом грешном деле. А я с субботы просто как... жук-навозник с забитым носом, - пожаловалась Ефросинина. - Сегодня в студии, мне кажется, было -100. Теперь болит все: горло, нос... Мало того, что на мой носопырник ушли все домашние запасы салфеток за эти дни, сегодня в ход пошла уже даже туалетная бумага".

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Телеведущая делилась в "сториз" тем, как возвращает былую форму. Так, Маша отправилась заниматься спортом, однако вскоре пожалела о своем решении.

"Первая тренировка после выздоровления - это гребаная жесть... Я будто банка с квашеными помидорами... и каждая помидорка весом с тонну", - поделилась своими болезненными ощущениями Маша в описании к кадру.

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