Украинская телеведущая, новый тренер «Лиги смеха» Маша Ефросинина впечатлила бездонным декольте

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала короткий ролик, сделанный во время фотосессии. Телеведущая была одета в весьма соблазнительное черное платье, которое она спустила с плеч максимально низко. Обнаженные плечи и зона декольте буквально свели с ума поклонников теле-дивы.

Волосы Маше собрали в элегантный пучок, а губы накрасили яркой красной помадой. Ефросинина крутилась перед камерой, закатывая глаза и открывая рот. Получилось очень эффектно – настоящий урок соблазнения для знойных красоток.

«Все, что мне нужно, это твоя любовь сегодня вечером...», - подписала видео звезда.

В комментариях Ефросининой оставили массу приятных слов.

«Моя любимая песня и нереально красивая Маша», «До чего восхитительна!», «Божество», «Слов не могу подобрать... Вы потрясающая, Мария», «Ооооо, Мария!!! Вы -само совершенство!!!», «Как круто», «Мощь», «Маша, вы кайф», «Невероятно», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Маша Ефросинина примерила на себя образ MARUV. Звезда надела латексные штаны и кофту с вырезом. Телеведущая решила не унывать после жесткой критики в свой адрес и показала, что умеет над собой посмеяться.

Напомним, что затравленная Ефросинина на "Лиге смеха" внезапно дала жесткий отпор: "Как же я мечтала...".

Как сообщала Politeka, переболевшая COVID-19 Ефросинина борется с новой бедой, надежды не оправдались: "Разбилась вдребезги...".

Также Politeka писала, что 17-летняя дочь Маши Ефросининой выросла и затмила красотой знаменитую маму: "Необыкновенная девочка…".