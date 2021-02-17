Телеведуча та тренер "Ліги сміху" Маша Єфросиніна приголомшила одкровенням про нову недугу

Як передає Politeka.net, 41-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, розповівши про свою неждану біду.

Як відомо, Єфросиніна нещодавно перехворіла ковідом. Однак, на жаль, надії на те, що віруси її більше "не потурбують", не виправдалися.

"Моя впевненість, що, перехворівши ковідом, можна забути надовго про інші віруси... розбилася вщент об соплі", - з гіркотою заявила Маша, сидячи перед камерою з хворобливим виглядом в теплому светрі.

Знаменитість підхопила, судячи з усього ГРВІ. І приніс цю "заразу" з садка її син.

"Чесно, я думала, що перехворівши ковідом, я закрила портал з хвороб на найближчі півроку... Є у мене мужик, звуть його Олександр... приніс давече соплі, так, синку? Сам нормально посопливив деньок і забув про цю грішну справу. А я з суботи просто як... жук-гнойовик із забитим носом, - поскаржилася Єфросиніна. - Сьогодні в студії, мені здається, було -100. Тепер болить усе: горло, ніс... Мало того, що на мій носопирнік пішли всі домашні запаси серветок за ці дні, сьогодні в хід пішов вже навіть туалетний папір".

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Телеведуча ділилася в "сторіз" тим, як повертає колишню форму. Так, Маша вирушила займатися спортом, проте незабаром пошкодувала про своє рішення.

"Перше тренування після одужання - це чортова жесть... Я ніби банка з квашеними помідорами... і кожна помідорка вагою з тонну", - поділилася своїми хворобливими відчуттями Маша в описі до кадру.

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