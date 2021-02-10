Телеведуча Маша Єфросиніна, яка стала одним з тренерів у новому сезоні "Ліги сміху", здивувала емоційним постом

Як передає Politeka.net, 41-річна зірка поділилася серією фото зі зйомок гумористичного шоу, супроводивши їх одкровенням.

Цього разу змагатися будуть не просто команди, а переможці минулих сезонів - "Битва титанів".

Дізнавшись про новий склад журі, публіка поспішила висловити в Мережі своє "фе" - мовляв, немає жодного професійного коміка. Особливо дісталося Єфросиніній і співакові Сергію Бабкіну.

"Хто ці всі люди? Ви таким способом згаслих зірок воскрешаєте?"; "Яким боком Єфросиніна в ЛЗ? Ви там, що, нанюхані або обкурені?"; "Мені здається, кожен повинен займатися свої справою. У комедійному шоу, повинні сидіти коміки, а не хто попало. Яке відношення до них мають музиканти або танцюристи? Це теж саме, що Кошовий, піде в журі "Танців з зірками" або "Голосу країни", - відреагували українці.

Єфросиніна вирішила дати відсіч хейтерам, зазначивши, що усвідомлює всю відповідальність, яку на неї поклали.

"Пропозиція стати тренером @ligasmeha надійшла мені в кінці минулого року. Сказати, що це було несподівано - нічого не сказати... Пишу цей пост і телефон вислизає з мокрих долонь☺ це величезна відповідальність для мене! Але найбільше, це виклик! Як же я мріяла повернутися у великий гумор - в найскладніший, але найбільш цілющий жанр!", - поділилася Маша.

За словами Єфросиніної, образливі коментарі викликають в ній тільки ще більшу охоту взяти участь в шоу.

"Так, я вже бачу заголовки і коменти, мовляв, журі-гівно! Але знаєте, я стала ловити себе на думці, що дряпаючий хейт все менше проникає в мене і чіпає. Мене це тільки розохочує! Прем'єра нового сезону 19 лютого. Буде розрив✌", - підсумувала телеведуча.

Відзначимо, крім згаданих Єфросиніної і Бабкіна, також в журі опинилися письменник Григорій Когородський, співак Володимир Дантес, актриса Олеся Жураковська та актор Станіслав Боклан.

Нагадаємо, українці жорстко рознесли оновлену "Лігу сміху", ополчившись проти Єфросиніної: "яким боком вона..."

Як повідомляла Politeka, новий скандал розгорається навколо "Ліги Сміху", дісталося Єфросиніній і Бабкіну: "Ви там що, нанюхані?"

Також Politeka писала, що модницю Єфросиніну присоромили за ліфчик на кофті: "ще трусики зверху-ваще!"