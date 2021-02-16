Подорослішала дочка телеведучої Маші Єфросиніної прикувала погляди шанувальників, Нана красотулька

Відома телеведуча Маша Єфросиніна показала подорослішала дочка Нану, якій сьогодні, 16 лютого, виповнюється 17 років. Свої привітання Маша розмістила в мережі Instgaram на своїй сторінці та в сторіс. Про це пише Politeka.net.

"Моя Нана, ти сама надзвичайна дівчинка на світі!!! З Днем Народження, мій ангел 💜", - написала знаменита телеведуча.

Знаменитість розмістила пост з фотографією, на якій дівчина з мамою позують в літніх сорочках, а також дівчина з квіткою гвоздики.

"Ух яка красотаааа.. ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️, легкої дороги в житті!", "Ви як дві краплі води😍","Красуню з днем народження! Татова копія😍", "Нана ти прекрасна! Отримуй задоволення від життя❤️", "У незвичайної жінки-незвичайні діти!!! ❤ ️ Бажаємо вашому ангелу знайти крила і кайфувати від життя😍❤️"," Дуже красива!", "Дуже красива! На тата схожа🔥", "Надзвичайно ніжні та красиві😍", "Ой, які розкішні!!! багато всього і супер класного Нані!❤ ️", "Яка, вона у вас красуня", - написали небайдужі шанувальники.

Нана і сама себе привітала з днем народження, розмістивши в сторіс кілька своїх фото:

Відомо, що дочка Маші Єфросиніної відправилася вчитися в Канаду. Маша зізнавалася, що дуже переживала розставання з дочкою, і знайомі навіть думали, що вона когось поховала.

Однак тепер у Маші почався новий період розвитку творчості, як відомо, Єфросиніна подалася в тренери "Ліги Сміху", попри нещадну критику глядачів, продовжує наполегливо "жартувати", демонструючи наскільки тонким почуттям гумору вона володіє.

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