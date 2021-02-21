Известная телеведущая Маша Ефросинина поразила перевоплощением в Макса Барских

Как пишет Politeka.net, на официальной страничке нового шоу «Липсинк батл» появился анонс, в котором раскрыли еще одного участника программы пародий. На этот раз к шоу присоединилась телеведущая Маша Ефросинина, которая решила спародировать певца Макса Барских.

На фото Ефросинина предстала в весьма эффектном виде. Она кардинально сменила имидж, примеряв парик с короткими светлыми волосами. Кроме этого, лицо Маши загримировали и сделали бледным, чтобы она больше походила на исполнителя.

Телеведущая призналась, что хотела перевоплотиться именно в мужской образ, поэтому выбирала из артистов мужчин.

«Когда я поставила себе задачу показать крутую пародию, поняла, что это должен быть только образ мужчины. И Макс Барских мгновенно возник в моей голове», - рассказала Мария, добавив, что продюсеры и сами предложили ей кандидатуру певца.

В комментариях звезде телевидения оставили массу приятных слов. Зрители считают, что Ефросинина справится с задачей на отлично.

«Да! Супер! Это будет круто!», «Огонь», «Надеюсь, будет бомбезно», «Маша сделает это круто, я уверена. Вспоминаю шоумастгоуон, до сих пор иногда пересматриваю этот шедевр, молю о втором сезоне», «Класс», - пишут пользователи сети.

Напомним, что 17-летняя дочь Маши Ефросининой выросла и затмила красотой знаменитую маму: "Необыкновенная девочка…".

Как сообщала Politeka, скромница Ефросинина спустила платьице и дала урок соблазнения: «Маша, вы кайф…».

Также Politeka писала, что переболевшая COVID-19 Ефросинина борется с новой бедой, надежды не оправдались: "Разбилась вдребезги...".