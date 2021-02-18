Українська телеведуча, новий тренер "Ліги сміху" Маша Єфросиніна вразила бездонним декольте

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала короткий ролик, зроблений під час фотосесії. Телеведуча була одягнена в вельми спокусливе чорне плаття, яке вона спустила з плечей максимально низько. Оголені плечі і зона декольте буквально звели з розуму шанувальників теле-діви.

Волосся Маші зібрали в елегантний пучок, а губи нафарбували яскравою червоною помадою. Єфросиніна крутилася перед камерою, закочуючи очі і відкриваючи рот. Вийшло дуже ефектно - справжній урок спокушання для спекотних красунь.

"Все, що мені потрібно, це твоя любов сьогодні ввечері...",- підписала відео зірка.

У коментарях Єфросиніній залишили масу приємних слів.

"Моя улюблена пісня і нереально красива Маша", "до чого чудова!", "Божество", " слів не можу підібрати... Ви приголомшлива, Марія", "Ооооо, Марія!!! Ви-сама досконалість!!!", "Як круто", «міць», «Маша, ви кайф», "неймовірно", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Маша Єфросиніна приміряла на себе образ MARUV. Зірка одягла латексні штани і кофту з вирізом. Телеведуча вирішила не сумувати після жорсткої критики на свою адресу і показала, що вміє над собою посміятися.

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