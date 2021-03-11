Известная певица Оля Полякова похвасталась изменениями внешности через фильтры в Инстаграм

Как передает Politeka.net, Оля Полякова в своем сторис на Инстаграм разместила несколько видео сама удивившись изменениям во внешности, ведь певица использовала фильтры приложения.

Оля показалась перед зеркалом в гримерке, где ее должны были готовить к макияжу для рекламы. Сперва Оля использовала фильтр который пририсовал бабетку к ее голове. Боже, у кого это такая бабетка? это у меня?", - спросила сама себя знаменитость.

После чего Полякова изменила фильтр и саму себя испугала: "Боже какой фильтр, будто я умерла!", - поморгала кошачьими глазками певица и вновь сменила фильтр

После чего Ольга заявила, что следующую историю не начнет со слова Боже. И заявила, что ей надоело разговаривать грубым голосом. Изменив не только внешность, но и голос, Полякова прописчала, нравится ли это ее фанатам.

Напомним, на недавнем выпуске шоу Маска загадочный Волк покорил Олю Полякову. Блондинка, чье творчество также привлекает эпатажем и необычными откровенными нарядами. Например, в этом выпуске она была одета в платье, имитирующее банный халат. Голову украшала белая чалма.

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