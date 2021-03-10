Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой раскрыла подробности своей госпитализации и показала, что с ней происходит в больнице

Как стало известно утром 10 марта, 16-летняя Маша Полякова попала в больницу с подозрением на аппендицит. К вечеру девушка в Инстаграм раскрыла подробности о своем состоянии, пишет Politeka.net.

Сначала Маша рассказала в Сториз, что прошла процедуру компьютерной томографии, при которой ей вводили контрастное вещество.

«Я была только что на КТ и мне в кровь кольнули что-то, чтобы ее было видно…Это было страшно!», - призналась Полякова-младшая.

Девушку также напугала подозрительные щелчки, которые она слышала во время самой процедуры.

Маша также рассказала, что не ела целые сутки.

«Я ела ровно 24 часа назад и мне сейчас дадут покушать! Ура! Еда!», - со счастливой улыбкой произносит девушка на видео.

Позже Полякова поделилась еще одним забавным роликом из своей палаты, где она лежит одна.

На кадрах можно увидеть, как девушка в пижаме танцует со своей капельницей под медленную музыку. Маша явно старается как может развлечь себя в больнице. Под роликом появилось много комментариев, авторы которых решили поддержать Полякову.

«Скорейшего выздоровления», «Я с аппендицитом так не танцевала, я вообще разогнаться не могла», «Выздоравливай, Маруся», - пишут люди.

Напомним, дочь Оли Поляковой после жалоб на школу увезли на "скорой" с опасным диагнозом: кадры из палаты.

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