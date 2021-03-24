Известная певица Оля Полякова в который раз прокомментировала скандал с Тиной Кароль, назвав его исчерпанным

Как передает Politeka.net, Оля Полякова, одна из самых громких представительниц в украинском шоу-бизнесе в очередной раз пролила свет на инцидент, возникший на шоу Маска с Тиной Кароль, когда та назвала ее "плакальщицей на похоронах". Полякова рассказала, как после скандала, Тина повела себя при встрече в интервью на "Люкс ФМ".

Полякова уверена, что ей удастся наладить отношения с Тиной Кароль, ведь она искренне не хотела ее обидеть, и не подразумевала ее личную трагедию, а только лишь репертуар Тины.

"Я уверена, что мы будем с Тиной общаться, и я уверена, что эта ситуация выеденного яйца не стоит. Поверьте, она не обиделась, и поверьте, я не хотела ее обидеть. Точка", – заявила Полякова.

Также Полякова рассказала, что после извинений и выяснений отношений она встречала Тину Кароль на интервью для "Світського життя". Тина рассказала, что первой протянула "руку дружбы", но увидев Полякову развернулась и ушла.

"Она стояла от меня в двух метрах, развернулась и ушла, перед этим дав интервью о "руке дружбы". О чем это говорит?", - говорит Полякова.

Тина Кароль призналась в одном из интервью, что после случившегося, будет абсолютно честно, чтобы Оля стала участником пиар-компании ее песни "Скандал".

Полякова же настаивает, что хорошо и уважительно относится к Тине Кароль, однако считает ее репертуар слишком грустным.

Полякова подчеркнула, что искренне просила прощения, однако простить ее или продолжать "наворачивать" эту тему - это уже выбор каждого артиста.

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