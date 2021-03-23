Публика восприняла в штыки неожиданное решение Тины Кароль, как тренера на "Голосі країни"

Во время нового выпуска шоу, вышедшего на экраны 21 марта, состоялись "вокальные бои" между участниками. В особенности зрителей зацепил батл между певцом Никитой Ломакиным и детским композитором из Казахстана Сауле Жумабековой. Оба из команды Тины Кароль.

Участники исполнили мировой хит The Weeknd "Earned It": развернулась зрелищная борьба, по итогу которой Кароль выбрала Ломакина.

Как передает Politeka.net, в Сети с энтузиазмом обсуждают решение Тины. Многие полагают, что она совершила ошибку, отдав предпочтение уже состоявшемуся артисту и "похоронив" роскошный голос девушки из Казахстана.

"Сауле заслуживала больше этот шанс" - "и голос у неё сильнее. Никиту Тина везде тащит, а ей этот шанс нужен был больше 😢😢"; "...жаль... смотрим и расстраиваемся, участница из Казахстана реально крутая👏"; "С самого начала было понятно, что Сауле зря выбрала Тину. Урок другим будущим девушкам конкурсанткам Голоса"; "Сауле КРУТАЯ! Просто шок, как можно было ее не выбрать?! Неужели никто из тренеров не расслышал ее офигенный голос! Очень жаль что девочка с таким божественным голосом покинула проект😢 не справедливо"; "Я очень уважаю Тину, но она совершила ошибку, не выбрав Сауле. Очень жаль, она единственная, кто зацепила меня на слепых прослушиваниях", - комментируют пользователи.

Напомним, что строгую Кароль вывели из себя на "Голосі країни", заставив показать коготки: "Это было плохо..."

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