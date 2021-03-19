В сети появился анонс нового эфира вокального шоу "Голос країни", в котором вывели из себя Тину Кароль

Как сообщает Politeka.net, уже в это воскресенье состоится решающий эфир вокального шоу "Голос країни", в котором будет определяться судьба оставшихся участников. Конечно же, чем ближе к финалу, тем больше накаляются страсти и тем больше интриг готовят зрителям. Так, на странице проекта в Instagram появился видеоанонс нового эфира, в котором показали все самые горячие моменты нового выпуска.

Так, на видео украинцам показали не только фрагменты выступлений участников, но и неожиданные реакции звездных тренеров. Больше всего поразил выпад Тины Кароль, которую, очевидно вывели из себя некоторые участники. Комментируя одно из выступлений Кароль сказала: "Это было плохо. Кто-то из вас, кто недоработал отправится в нокаут".

"Решающий эпизод вокальных боев 11 сезона "Голоса страны" состоится уже в это воскресенье. Кто из участников получит шанс «перезагрузиться» в нокаутах? Ставь ❤️, если будешь смотреть эфир в это воскресенье в 21:00 на 1+1 вместе с нами", - говорится в подписи к видео.

Отметим, что ранее выступления Марии Рак и Любови Дробиной вызвало бурную реакцию Тины Кароль. А точнее поведение одной из участниц. После вокального боя Мария хотела пойти к Монатику, однако он выбрал Любовь. Рак предложила "украсть" в свою команду Надя Дорофеева, но девушка согласилась раздосадованным "Ладно". Такая реакция тогда не понравилась Тине Кароль, на что она сказала: "Не ладно, а спасибо!".

Напомним, что фаворитка "Голосу країни" призналась, что у нее было с Монатиком на "Х-Факторе": "Мы с первых дней стали...".

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