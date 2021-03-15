Участница "Голосу країни" Мария Рак возмутила украинцев своим поведением на сцене проекта

Как сообщает Politeka.net, на вокальном шоу "Голос країни-11" начались вокальные бои, в которых судьи выбирают себе самых сильных вокалистов. В очередном выпуске на этапе вокальных боев на сцене сошлись две участницы – Любовь Дробина и Мария Рак. Последняя, к слову, знакома с Дмитрием Монатиком еще со времен своего участия в 1 сезоне шоу "Х-фактор". (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Вокалистка Мария Рак пришла на слепые прослушивания "Голоса", не сказав об этом Монатику, но на самом деле пришла в проект именно, чтобы поработать с ним. Однако в вокальных боях Дмитрий предпочел Любовь Дробину. "Никогда не думал, что такое будет в нашей жизни происходить. Очень сложно выбрать, но сегодня Люба спела лучше", - объяснил он свое решение Монатик.

Такой поворот событий очень не понравился Марии Рак, которая мечтала поработать с Монатиком. Она заявила, что покидает проект. "Я с благодарностью обращаюсь к судьям и покидаю проект, потому что мне хотелось поработать именно с тобой, Дима", - заявила певица.

А вот тут уже не стала молчать возмущенная Тина Кароль, она обвинила участницу в манипуляциях. "Вы сейчас манипулируете всем проектом и Димой в том числе, не понимая этого", - сказала она. В конце концов, судьям удалось переубедить Марию Рак остаться на проекте, она была принята в команду Нади Дорофеевой. "Ладно", - раздосадовано сказала Рак. "Не ладно, а спасибо!" - возмутилась такой реакцией участницы Тина Кароль.

Такое событие возмутило не только Кароль, но и зрителей, в комментариях к видео выступления на YouTube они принялись обсуждать поведение Марии.

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