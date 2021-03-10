Опытная украинская певица Мила Нитич выступит против солистки военного оркестр Виктории Брехар
Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на страницу проекта.
Любимейшая многими и популярнейшая программа "Голос Країни" предложит фантастическое по мощи зрелище. В музыкальном бою сойдутся, чтобы доказать свое превосходство, две прекрасные вокалистки.
Они обладают всеми чертами, могущие принести им победу. Это певица Мила Нитич и солистка военного оркестра Виктория Брехар.
У девушек отличные голоса, приятная внешность и воля к победе. Очередные вокальные бои предполагают, что на сцене станет очень жарко от эмоций и азарта.
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Ведь соперницы обладают нужной харизмой. За кем останется победа в новом батле "Голоса Країни" можно узнать в ближайшем выпуске.
Известно, что Мила Нитич в 2008 году ездила на "Караоке на Майдане", была одной из участниц "Шанса", где вышла в финал. Участвовала и в конкурсе "Новая волна" в Юрмале. Там певица завоевала третье место. Получила Золотую звезду Аллы из рук Аллы Пугачевой, а также хороший денежный приз. Мила имела выбор из всех тренеров и выбрала Тину Кароль.
Её соперница Виктория Брехар также стремилась попасть на сцену. Для этого девушка несколько лет назад приезжала на "Голос Країни", однако, ей не повезло. После чего Брехар нашла в себе силы стать солисткой оркестра.
Однако сейчас Виктория Брехар также в команде Тины Кароль, которая также начинала с военного оркестра.
В комментариях развернулась дискуссия о том, с какой целью поставили двух соперниц в один бой. Пользователям не понравилась такая расстановка сил. По их мнению, все должно быть немного не так.
"Не надо было их вместе ставить, две самые сильные участницы команды. Зачем ставить в батл две самых сильных вокалистки?! Не понимаю", - пишут подписчики.
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