24-летняя участница шоу "Голос країни" из Львова Екатерина Гладий произвела настоящий фурор своим выступлением

Девушка сейчас работает диспетчером по грузоперевозкам, но мечтает петь на большой сцене. На проект она пришла уже седьмой раз.

«Я приходила на "Голос страны" много раз, это кажется уже в седьмой раз, но каждый раз мне чего-то не хватало, чтобы пройти дальше. Сегодня последний день слепых прослушиваний и мне будет очень трудно развернуть кресла тренеров, но я долго шла к этому. Сейчас я буду бороться», - сказала девушка.

Екатерина Гладий исполнила песню Ирины Билык "Ти мій" и развернула к себе кресла всех тренеров, у которых еще остались места, в частности Олега Винника, MONATIK и DOROFEEVA. Была восхищена и Тина Кароль. Потрясающий голос!", - сказала олна, как только участница начала петь.

В результате Екатерина выбрала Дмитрия, тем самым став его последней участницей и закрыв команду.

Отметим, Сеть буквально кипит после выступления Екатерины на "Голосі країни".

«Просто прелесть!!! Очень понравилась», «Просто мурашки», «У меня мурашки от вашего голоса», «Это наверное самое охрененное исполнение в этом сезоне для меня», «Просто вау, до слез и мурашек», «Лучшая просто 🔥😳 шикарный голос», «Катенька, ну наконец-то! Как же это было мурашечно! Спасибо за эмоции, девочка любимая!», «Божественно», - комментируют ее исполнение восторженные зрители.

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