Украинский певец Олег Винник навел интригу по поводу шоу "Голос країни"

Кумир миллионов принимает участие в съемках различных шоу, пишет Politeka.net. Сейчас исполнитель стал тренером на "Голос країни".

Винник навел интриги о проекте, опубликовав пост в Инстаграм. На снимке певец предстал в черном костюме, который отлично на нем сидел.

Из-под пиджака выглядывала рубашка со светлым принтом.

Певец сделал аккуратную прическу, он улыбался, сложив руки вместе.

"Кому достанутся последние места в моей команде на @goloskrainy_official - смотрите уже сегодня", - написал Винник.

За два часа публикация собрала почти 2000 лайков и много комментариев.

"Профессионалам и победителям!❤️🙌 Вы - лучший!❤️", "Супер ❤️❤️❤️", "да...только победы...", "Олег желаю вам победы на шоу ❤️❤️❤️", "Победа вами 👏👏👏", "Посмотрим конечно! Удачного Вам, Олег, концерта сегодня и хорошего настроения! ❤️", "Победа вами 👏👏👏", "Смотрю с удовольствием, хотя уже с кровати 😂, потому что эфир поздновато . 😍🙌👏 "," Желаю победы, вы лучший "," Ваша команда точно выиграет. Желаю вам победы в Голосе краини❤️❤️❤️❤️❤️ (можно лайк на комментарий) ?? "," только сильнее достанутся места, будем смотреть с удовольствием 😉 а вам, Олег Анатольевич успехов и бомбастичного концерта в Броварах! 🙌🏻💐💗!", - написали пользователи сети.

Отметим, что это первый опыт тренера в этом шоу для Олега Винника.

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