Певец Олег Винник на "Голосі Країни" избрал себе фаворита

Об этом можно прочесть на официальной страничке Голоса в Instagram.

Исполнителя Олега Винника пригласили стать тренером на 11 сезоне популярного проекта "Голоса Країни". Теперь на артисте лежит серьезная ответственность за выбор, который он делает при слепом прослушивании.

Ведь Олег Винник должен дать шанс нескольким талантливыми молодым исполнителям. Можно отметить, что это первый опыт такого рода для Винника. Фанатов программы интересует, будут ли в артиста любимчики, станет ли он ругать за ошибки начинающих исполнителей.

Пока Олег Винник, по признаниям зрителей, отлично справляется с поставленной задачей.

Звезда почти набрал нужное количество певцов с вою команду. Правда, 5 мест осталось не заполненными. Выбрал Олег и Галину Куришко, имеющую отличные данные.

По словам самой Куришко, она пришла на "Голос Країни" для популяризации украинской песни. Для исполнения этой задачи, участница смешивает этническую музыку с популярной. Причем не только в музыке, сам голос певицы удачно совмещает манеру исполнения фольк и поп-музыки.

Зрители в комментариях пишут о том, какое прекрасное впечатление произвела на них Галина. Многие отдали ей свои симпатии.

Их можно понять, ведь в команду участников попали оригинальные и талантливые мужчины и женщины.

Страсти постепенно накаляются, интриги добавляет и один зритель собирающийся жениться на прекрасном дуэте Folk Ladies Вите и Алине. Девушки исполнили песню "Чернявенький", которая по-видимому, запомнилась одному из фанатов программы. "Хочу жениться на Folk Ladies", - написал парень.

Вита и Алина решили подыграть влюбленному в них незнакомцу. Они, согласившись на предложение, предупредили, что будет в случае отказа.

Напомним, "Холостячка" Мишина заткнула за пояс Винника.

Как сообщала Politeka, Винник впечатлён новым героем "Маски", порхает, как бабочка.

Также Politeka писала, Винник признался, что в восторге от проекта "Маска".