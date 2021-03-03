Певица Лида Ли в соблазнительном наряде показала, с чего начинается танго

Набирающая популярность исполнительница, которая привлекла к себе внимание, будучи бэк-вокалисткой Дмитрия Монатика, поделилась новым видео в Инстаграм в преддверии выхода новой песни. Об этом пишет Politeka.net.

На опубликованных кадрах Лидия позирует на стуле посреди съемочной площадки. Внимание к себе тут же привлекает необычный наряд красотки. Певица одета в золотистый топ с «рваными» краями лифа, а также оригинальные черные брюки с одной штаниной.

«Все начинается довольно медленно. Со взгляда или жеста. И когда приглашение принято - начинается танго...», - произносит на видео певица.

На ее последних словах она резко выставляет обнаженную ножку в сторону, демонстрируя традиционное движение из страстного танца. В этот момент свет в комнате резко становится красным, что добавляет кадру страсти.

Поклонники певицы пришли в восторг от ее видео и образа на нем.

«нет сил ждать», «дайте страсти!! Ждём новый трек!», «О боже!», «Ох и Женщинка!», «Ох, Лида», «Жарко становится», «Какая вы умничка! Одно наслаждение наблюдать как вы раскрываетесь», - пишут люди.

Как известно, Лида Ли прославилась благодаря участию в 10 сезоне шоу «Голос страны». Она выбрала команду Дмитрия Монатика. Позже артист решил продюсировать талантливую девушку.

Напомним, что подопечная Монатика в лосинах энергично повертела "орешком" ради идеальных форм: "Давайте вместе".

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