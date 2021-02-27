Певица Лида Ли, бэк-вокалистка и подопечная артиста Дмитрия Монатика, подала пример изумленной публике
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором продемонстрировала, как добивается идеальных форм в спортзале (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, брюнетка в топе и лосинах бордового оттенка сделала несколько упражнений, как на тренажерах, так и без них.
В частности, во время одного из упражнений девушка расположилась на мате животом вниз, приподнявшись, упираясь на локти и кончики ступней. Лида энергично повертела "орешком" из стороны в сторону, выполняя несложное задание.
"Давайте вместе начнем спортивное утро 🤸🏻♂️", - подписала кадры Лида, сделав публике предложение, от которого невозможно отказаться после увиденного.
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Пользователи бурно обсудили пост девушки:
"Вдох глубокий, ноги шире, не спешите, три-четыре, бодрость духа, грация и плаастикааа... 👏"
"Лидуся моя! Люблю тебя очень ❤️"
"Мотивация🔥"
"Как оно в парике заниматься🤦🏾♀️такие волосы свои красивые... зачем этот дебилизм уродливый на голове"
Ранее мы рассказывали, Лида Ли свела с ума фантастическим пейзажем и аппетитной фигуркой, пробежавшись в смелом черном монокини по белоснежному песку у кромки лазурного океана.
"Запоминаю каждый миг секундами каждыми 🙏🏼", - подписала кадры звезда.
"слишком хотная🤤"; "Безграничная красота, в восхищении 😍"; "Какой озорной пирожочек!!! Как говорится - есть за что пожмякать. А это ли не главное? Ну, окромя души и улыбки😊", - отреагировали пользователи.
Напомним, что подопечная Монатика в пикантном образе показала ножки и заговорила о сокровенном: "Уже не за горами...".
Также Politeka писала, что фигуристая подопечная Монатика в бесстыжем боди показала свои главные козыри: "Ну прям Бейонсе"