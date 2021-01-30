Бэк-вокалистка Дмитрия Монатика и звезда «Голосу країни» Лида Ли впечатлила фигурой в откровенном костюме

Красотка, которая дошла до финала прошлого сезона «Голосу країни», а затем стала подопечной Дмитрия Монатика как продюсера, поделилась жаркими фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, на снимках задорная брюнетка позирует в просторной белой комнате в весьма вызывающем образе. Для съемок девушка примерила боди с длинными рукавами и откровенными вырезами внизу живота.

Еще одной пикантной деталью наряда стало глубокое декольте, которое доходит почти до самого пупка красотки. На фото Лида Ли кокетливо позирует перед камерой с улыбкой на лице.

Жаркие фото привели в восторг поклонников артистки.

«Вау невероятная», «Дай Боже здоровьица дизайнеру этих одежд!!», «Бомбиссимо», «Ноги бесконечные», «Какая красотка! Ну Бейонсе прям», «Богиня», «Лида, вы идеальная!», «Ох как же люблю когда у женщины формы бедра узкая талия, есть на что смотреть», «Вот это ноги как говориться : "пусть посмотрят и ахнут"», - пишут люди.

Отметим, что после ее участия в «Голосе» Монатик записал с Лидой Ли песню под названием «Добеги», которая заметно прибавила исполнительницы узнаваемости в украинском шоу-бизнесе.

Напомним, Монатик рассмешил Потапа, наделав шуму кадрами в красной шапке: "Позитивный приколист".

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