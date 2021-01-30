Популярный певец Дмитрий Монатик в очередной раз доказал, что у него прекрасное чувство юмора

Как сообщает Politeka.net, у Дмитрия Монатика двое маленьких сыновей - так что на карантине ему особо некогда скучать. Благо, с женой Ириной и малышами они живут в частном доме, так что дети могут побегать и поиграть во дворе.

Не забывает певец и публиковать фото и видео на своей странице в Instagram. Несколько часов назад он показал смешное видео в сети (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

В частности, в ролике артист сидит за столом и смотрит по сторонам. А в следующую секунду он падает на стол и буквально превращается в снег. После этого на столе остаются лишь красная шапка и кучки снега.

Для видео певец выбрал дутую куртку яркого фиолетового оттенка, красную спортивную кофту на замке и незаменимую лыжную шапочку, которые Дмитрий Монатик часто носит.

"А может просто снегом стать", - подписал забавное видео певец.

Подписчики остались в полном восторге и отметили, что это - лучшее видео, которое они видели в жизни. Откликнулся и репер Потап, похвалив коллегу за чувство юмора:

"Хорош", "Белым белым белым по лицу", "Класс🤣", "Прикольно 😂😂😂", "Круто придумали👍", "Разснежился", "Нежданчик😁", "я себя так же чувствую", "Не надо 😭...а кто на эстраде останется? Очень люблю Ваше творчество,позитивный Вы наш приколист😘".

Напомним, Монатик в трусах насмешил Дорофееву и Брежневу, видео яркой выходки.

Также Politeka писала, что неприятности настигли семью Монатика на отдыхе, жена певца взбудоражила откровением.