Звездный тренер шоу "Голос країни", певец Дмитрий Монатик, поделился с поклонниками развлекательным видео

Несмотря на загруженный график, певец находит время и привносит позитив в жизнь своих поклонников, сообщает Politeka.net. Певец публикует разные видео и фото в Инстаграм, пытаясь развлечь украинцев.

В этот раз артист использовал маску в стори, в которой было предложено представить себя в роли собаки.

"Как бы вы выглядели, если бы были собакой?", - задавался вопрос, а затем на лбу певца стали высвечиваться морды разных песиков.

В итоге выбор остановился на собаке породы сиба-ину.

Песик открыл пасть, и казалось, что улыбался, после чего, Монатик, пародируя собачку, также широко открыт рот в довольной улыбке.

Кадры получились очень позитивными, однако не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Стоит отметить, что сейчас на страницу певца подписаны 2,5 миллиона пользователей сети.

Напомним, в прошлом году Дима Монатик с женой и детьми провели отдых на Мальдивах, а по его возвращению они приняли важное решение - завести нового члена семьи.

Артист вместе с родными завели собачку породы мальтипу. Питомца назвали Мона.

Песик очень понравился не только звездному семейству, но и поклонникам, ведь собачка выглядит, будто кукольная.

Сам артист души не чает в песике, что видно по теплому фото, размещенному в ноябре 2020 года.

Напомним, Монатик посмеялся над заросшим Олегом Винником, "волчицы" поддержали: "Ни в коем случае..."

Как сообщала Politeka, довольный Монатик впал в детство на Мальдивах, впечатлив неожиданным талантом: "Папе 12+".

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