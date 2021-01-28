Звездный тренер шоу "Голос країни", певец Дмитрий Монатик, поделился с поклонниками развлекательным видео
Несмотря на загруженный график, певец находит время и привносит позитив в жизнь своих поклонников, сообщает Politeka.net. Певец публикует разные видео и фото в Инстаграм, пытаясь развлечь украинцев.
В этот раз артист использовал маску в стори, в которой было предложено представить себя в роли собаки.
"Как бы вы выглядели, если бы были собакой?", - задавался вопрос, а затем на лбу певца стали высвечиваться морды разных песиков.
В итоге выбор остановился на собаке породы сиба-ину.
74-летняя мама Королевой тряхнула стариной в платье с экстра-декольте, Тарзану с тещей повезло: "Я суперзвезда!"
Винник выдал правду об отношениях между Кароль, Дорофеевой и Монатиком на "Голос країни": "Есть что рассказать"
В Украине экстренно перекрывают трассы, школы переходят на дистанционку: "Объявлен красный уровень опасности"
Непогода натворила бед в Одессе: повалены деревья, город стоит в пробках, кадры стихии
Тину Кароль, Горбунова и Винника застукали за кулисами "Голос країни" за неожиданным занятием: "Спасите меня!"
Песик открыл пасть, и казалось, что улыбался, после чего, Монатик, пародируя собачку, также широко открыт рот в довольной улыбке.
Кадры получились очень позитивными, однако не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Стоит отметить, что сейчас на страницу певца подписаны 2,5 миллиона пользователей сети.
Напомним, в прошлом году Дима Монатик с женой и детьми провели отдых на Мальдивах, а по его возвращению они приняли важное решение - завести нового члена семьи.
Артист вместе с родными завели собачку породы мальтипу. Питомца назвали Мона.
Песик очень понравился не только звездному семейству, но и поклонникам, ведь собачка выглядит, будто кукольная.
Сам артист души не чает в песике, что видно по теплому фото, размещенному в ноябре 2020 года.
Напомним, Монатик посмеялся над заросшим Олегом Винником, "волчицы" поддержали: "Ни в коем случае..."
Как сообщала Politeka, довольный Монатик впал в детство на Мальдивах, впечатлив неожиданным талантом: "Папе 12+".
Также Politeka писала, что Монатик прямо на пляже показал свое главное сокровище, эмоциональное фото: «Это невероятно!»