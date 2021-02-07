Бэк-вокалистка Дмитрия Монатика и звезда "Голоса страны" Лида Ли порадовала поклонников пикантными фото накануне Дня Святого Валентина
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу певицы в соцсети.
Так, в аккаунте Лиды Ли появились фото, на которых она позирует на красном фоне в ярком образе. На ней короткое светлое платье, черные перчатки и черные босоножки. Сдержанное короткое каре с ровной челкой прекрасно дополняет образ артистки.
У своих фолловеров она спросила об их планах на праздник всех влюбленных.
"День святого Валентина уже не за горами. Чего вы желаете в День любви? А если вы без второй половинки, каковы ваши планы проявить любовь к себе?" - спросила она.
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Первое фото - коллаж из разных однотипных кадров, а на второй фотографии уже можно детально разглядеть образ певицы.
В комментариях фолловеры девушки рассказали о своих планах на 14 февраля, а также засыпали ее сердечками и поцелуями.
"Пожалуй, куплю пирожное и съем", "Маска в инстаграм говорит, что меня ждет одиночество", "Хочется абстрагироваться от всего и послушать себя", - пишут под публикацией певицы.
Напомним, фигуристая подопечная Монатика в бесстыдном боди показала свои главные козыри: "Ну просто Бейонсе".
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