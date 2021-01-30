Бек-вокалістка Дмитра Монатіка і зірка "Голосу країни" Ліда Лі вразила фігурою у відвертому костюмі

Красуня, яка дішла до фіналу минулого сезону «Голосу країни», а потім стала підопічною Дмитра Монатіка як продюсера, поділилася спекотними фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, на знімках завзята брюнетка позує в просторій білій кімнаті в вельми зухвалому образі. Для зйомок дівчина приміряла боді з довгими рукавами і відвертими вирізами внизу живота.

Ще однією пікантною деталлю вбрання стало глибоке декольте, яке доходить майже до самого пупка красуні. На фото Ліда Лі кокетливо позує перед камерою з посмішкою на обличчі.

Палкі фото привели в захват шанувальників артистки.

"Вау неймовірна", "Дай Боже здоров'я дизайнеру цього одягу!!", "Бомбіссімо", "Ноги нескінченні", "яка красуня! Ну Бейонсе прям", "Богиня", "Ліда, ви ідеальна!", "Ох як же люблю коли у жінки форми стегна вузька талія, є на що дивитися", "Ось це ноги так би мовити: "нехай подивляться і ахнуть"", - пишуть люди.

Відзначимо, що після її участі в «Голосі» Монатік записав з Лідою Лі пісню під назвою «Добеги», яка помітно додала виконавиці впізнаваності в українському шоу-бізнесі.

Нагадаємо, Монатік розсмішив Потапа, наробивши шуму кадрами в червоній шапці: "Позитивний приколіст".

Як повідомляла Politeka, Монатік вразив задоволеним виглядом з собакою на голові: "Як би ви виглядали, якщо...".

Також Politeka писала, що Винник видав правду про стосунки між Кароль, Дорофєєвою і Монатіком на "Голос країни".