Певица Лида Ли, бэк-вокалистка и подопечная Дмитрия Монатика, вскружила голову горячими кадрами на отдыхе

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в соблазнительном образе на фантастически красивом фоне (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, Лидия в смелом черном монокини пробежалась по белоснежному песку у кромки лазурного океана. Игривая красотка без зазрения совести блеснула аппетитным "орешком", доведя, пожалуй, публику до экстаза. Брюнетка похвасталась почти идеальными формами, но особенно завораживает вид сзади.

"Запоминаю каждый миг секундами каждыми 🙏🏼", - подписала кадры звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, засыпав подопечную Монатика комплиментами:

"Становится немного жарко🔥"

"Какова ж красота 😻"

"Какая красота😍 рай!!!"

"Сочно 😍"

"О попенька)"

"слишком хотная🤤"

"Безграничная красота, в восхищении 😍"

"Какой озорной пирожочек!!! Как говорится - есть за что пожмякать. А это ли не главное? Ну, окромя души и улыбки😊"

Отметим, Лидия Скорубская (настоящее имя артистки) начинала свою карьеру с записи каверов. Одним из самых популярных стал кавер на песню Кузьмы Скрябина «Спи себе сама». После этого была совместная работа с Монатиком над песней «Добеги», с которым певица выступала на НСК «Олимпийский». Также Лида Ли приняла участие в "Голос країни-10", выйдя на сцену с песней «Bang Bang». Для дальнейших выступлений она, конечно же, выбрала команду Монатика.

Напомним, что подопечная Монатика в пикантном образе показала ножки и заговорила о сокровенном: "Уже не за горами...".

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