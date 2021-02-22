Подопечная Дмитрия Монатика и звезда "Голоса країни" Лида Ли порадовала поклонников жарким снимком в купальнике

Лида Ли обнародовала несколько кадров со своего отдыха в теплых краях. Обворожительный снимок в микроскопическом купальнике взбудоражила поклонников, этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу певицы в соцсети.

Звезда опубликовала снимок в купальнике на бирюзовом фоне и черном купальнике, который подчеркнул соблазнительные формы знаменитости. Фанаты забыли как дышать, увидев идеальную фигуру Лиды Ли.

Даже жена Дмитрия Монатика не устояла, и оставила сердечки и огоньки в комментарии к фото:

"Вау, что это за красотка😍", "🔥❤️", "Лідаааааа!!!!! 🔥🔥🔥🔥🔥 агонь!", "Красотка 🔥🔥🔥 И вам "яяя, яяя, зэр гуд, дастиш фантастиш!" 🔥🔥🔥👏👏👏", "Love U Baby 😻😻💙💙", "Кожен промінчик хоче вас торкнутися 😍🔥", "Сильно красивая 🙌💘", "Ой я не знаю парик у вас или вы подстриглись. Но так классно вам с волосами длинными было. Жертвы эти ради шоу-бизнеса ... Не всегда в лучшую сторону", - написали поклонники.

Вечером девушка разместила еще несколько снимков волшебных пейзажей. Она написала: "Здесь особые закаты, которые хочется обнять и не отпускать ❤️"

Напомним, что подопечная Монатика в пикантном образе показала ножки и заговорила о сокровенном: "Уже не за горами...".

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