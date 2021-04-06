Популярная украинская певица Оля Полякова рассказала, как ее разыгрывал коллектив

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Ольга Полякова стала участницей развлекательного Improv Live Show. Как сообщает пресс-служба Нового канала, за кулисами съемок суперблондинка поделилась курьезными ситуациями, в которых ей приходилось импровизировать. Оля поведала, что у артистов есть традиция – во время последнего концерта в туре принято разыгрывать звезду, делает это ее коллектив, в основном музыканты и шоу-балет. "Жертвой" такого розыгрыша несколько раз стала сама певица, более того, она также устраивала подобные "подставы" своему коллективу.

"Меня все боятся, потому шутят очень редко. И все же бывали случаи, когда коллектив во время концерта подшутил надо мной. Помню, как я вышла на сцену, а в стойку для микрофона был затолкнут банан. Пришлось обыграть ситуацию и петь в банан", - вспоминает Полякова. Также она рассказала, как однажды исполняла лирическую песню, но вместо шоу-балета к ней на сцену вышли люди в костюмах и кокошниках.

Кроме того, артистка призналась, что однажды и сама решила утроить розыгрыш своему коллективу. "Во время концерта я изменила одну композицию. Села за фортепиано и начала ее исполнять. Мои музыканты были в шоке. Но молодцы, не растерялись, и после нескольких аккордов подхватили мелодию и начали тоже импровизировать", - поведала Полякова.

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