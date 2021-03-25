Известная певица Оля Полякова призналась, что до того, как выступать на сцене, устраивала сцену дома, ее мужу пришлось непросто справиться с ее необузданной энергией

Как передает Politeka.net, Оля Полякова, одна из самых успешных и узнаваемых певиц в украинском шоу-бизнесе в интервью на "Люкс ФМ" откровенно рассказала о своих отношениях с мужем. Певица призналась, что для поддержания отношений в семье ей нужно выплескивание энергии.

Полякова призналась, что раньше любила устраивать скандалы, бить посуду и расцарапывать мужу лицо. Вадиму Полякову приходилось придумывать, что на него собака прыгнула, чтобы объяснить сотрудникам свой внешний вид. Однако со временем муж переучил ее таким образом выплескивать энергию.

Оля рассказала, что была очень экспрессивной, пару раз она убегала ночью в лес из машины. Тогда Вадим не стал бежать за ней, а разворачивался и уезжал. После того как ей пришлось пройтись ночью по лесу, она перестала это делать.

"После того, как я пару раз прошлась по темному лесу, и меня искусали комары везде, я перестала это делать".

Как-то я побила всю посуду, но он не пошел ее покупать, а сказал, вот возьми и купи весь сервиз.

"Я пошла в магазин, и когда увидела, что чашка стоит $70, а я набила не знаю на сколько, я перестала бить посуду. И так медленно, потихонечку, я стала нормальной. И конечно же у меня появилась сцена, где я могу всю энергию, весь атомный реактор, который во мне бушует - отдать, и прийти домой нормальным человеком", - подытожила Полякова.

Напомним, что 16-летняя дочь Поляковой публично отчитала маму за ласки с чужим мужчиной, скандальное фото: "Папе это не понравится"

Как сообщала Politeka, полностью раздетая Оля Полякова устроила релакс, наплевав на скромность: "Мы красивые по-любасу"

Также Politeka писала, что Полякова в бикини решилась показать несовершенную фигуру, честные фото без ретуши: "На пляж..."